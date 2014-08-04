На саміті НАТО посилить сили реагування через події в Україні

”Зараз ми прокладаємо шлях для важливих рішень, які будуть ухвалені на саміті у вересні. Цей саміт буде поворотним пунктом - ми ухвалимо план дій, спрямований на посилення нашої готовності у світі, який змінюється. Ми збільшимо сили, які нам потрібні. Ми переглядаємо наші плани безпеки, розробимо нові програми навчань та посилимо сили реагування НАТО. НАТО повинно швидко реагувати на будь-який виклик - новий чи старий, на сході чи заході. Це - амбіційні плани”, - заявив генсек альянсу у понеділок в Монсі після завершення зустрічі з прем`єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, повідомляє власний кореспондент УНІАН. У Монсі розташоване командування об`єднаних сил НАТО в Європі.

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У зв`язку з цим Расмуссен висловив сподівання, що на саміті союзники візьмуть зобов`язання більше інвестувати в оборону у той час, як ”наша економіка відновлюється”.

”Ми знаходимося у вирішальному моменті історії. Після першої світової війни наш мир та безпека знову опинилися перед перевіркою. Зараз російська агресія проти України та злочин з рейсом МН17 чітко вказали, що конфлікт в одній частині Європи може мати трагічні наслідки для всього світу. НАТО залишається відданим захищати всіх союзників від будь-якої загрози”, - наголосив він.

У свою чергу Кемерон нагадав, що саме сьогодні ”люди по всьому світі зібралися разом, щоб вшанувати пам`ять тих, хто віддав своє життя сто років тому за свободу та мир”.

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Прем`єр-міністр переконаний, що НАТО повинно залишатися гарантом глобального миру та стабільності у найближчі роки. ”Це буде в центрі нашого порядку денного на саміті НАТО”, - наголосив він.

За словами британського прем`єра, під час зустрічі з генсеком НАТО сторони обговорили два питання порядку денного. ”Перше - це реагування НАТО на російсько-українську кризу. У той час, як Росія дестабілізує Україну та незаконно анексувала Крим, НАТО сфокусувалося на гарантіях нашим східним союзникам. Я підтримую план Брідлова (командуючий об’єднаними силами НАТО в Європі) посилити штаб-квартиру НАТО в Польщі, підготувати постачання та обладнання та призначити ряд навчань, щоб чітко показати, що нас не залякає російська агресивна поведінка. Ми повинні гарантувати, що НАТО готова швидко відповісти на будь-яку загрозу проти будь-якого союзника, включаючи навіть ”невелике попередження”, - заявив він.

За словами Кемерона, це значить, що ”багатонаціональні, високо підготовлені сили будуть швидко залучені до навчань на території союзника, якому погрожують».

«Це чітко покаже всім, що атака на одного буде атакою на всіх. Саміт повинен довести, що НАТО - надійний союз і буде продовжувати захищати мільйони населення від не передбаченої війни”, - наголосив прем`єр-міністр Великобританії.