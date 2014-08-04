У схованках ХАМАСу знайдені російські ракети ”Корнет”
23:35, 04 серпня 2014Світ
1 0
Москва поставляла ракети власного виробництва бойовикам терористичного руху ХАМАС.
У схованках ХАМАСу знайдені російські ракети ”Корнет” / topwar.ru
Ізраїльська армія знайшла протитанкові ракети російського виробництва під час АТО в Секторі Газа, повідомляє сайт ТСН.
Боєприпаси лежали в схованці в одній з мечетей. Як з`ясувалося, у палестинців були російські ракети ”Корнет”.
Їх виробляє військовий завод в Тулі. Такі ракети можуть вражати танки та інші броньовані цілі.
Як зброя потрапила до ХАМАСу, поки не відомо. Офіційна Москва про постачання озброєння ”руху” ніколи не заявляла, хоча і неодноразово виступала проти ізраїльської антитерористичної операції в Секторі Газа.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль призупинив обстріл сектора Газа, з якого досі летять ракети бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter