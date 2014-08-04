У схованках ХАМАСу знайдені російські ракети ”Корнет”

Ізраїльська армія знайшла протитанкові ракети російського виробництва під час АТО в Секторі Газа, повідомляє сайт ТСН.

Боєприпаси лежали в схованці в одній з мечетей. Як з`ясувалося, у палестинців були російські ракети ”Корнет”.

Їх виробляє військовий завод в Тулі. Такі ракети можуть вражати танки та інші броньовані цілі.

Як зброя потрапила до ХАМАСу, поки не відомо. Офіційна Москва про постачання озброєння ”руху” ніколи не заявляла, хоча і неодноразово виступала проти ізраїльської антитерористичної операції в Секторі Газа.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль призупинив обстріл сектора Газа, з якого досі летять ракети бойовиків.