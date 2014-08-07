Російські військові льотчики тренуються на гранично малих висотах - Міноборони РФ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерстві оборони Росії.

«Льотний склад об'єднання ВВС і ППО Південного військового округу (ПВО) вдосконалює навики управління фронтовими бомбардувальниками Су-34 на висотах до 200 м (УНІАН: раніше за допомогою таких маневрів російські військові літаки порушували повітряний простір України). Спеціальні заняття з відпрацювання дій при виникненні нештатних ситуацій під час польоту проводяться над територією Волгоградської області», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що дані навчально-тренувальні польоти є одним з етапів льотної підготовки, під час яких екіпажі підвищують навики пілотування в разі відмови авіаційної техніки, а також за прихованого переміщення чи здійсненні маневру з ухилення від атаки винищувачів умовного противника в умовах радіоелектронного придушення.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня прес-секретар Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко пояснив, чому українські силовики не збивають військові літаки РФ, які порушують повітряний простір України.

Він відзначив, що «літаки, які залітають, перебувають на малих висотах, і спершу системи РЛС їх не можуть бачити, потім, коли вони повертаються, вони виходять вгору, їх уже бачать і фіксують». «На малій висоті їх реєструє наша прикордонна служба, але у них немає засобів ППО, якими б вони могли знищувати ці літаки. Якби вони заглибились трохи далі, тоді їх уже збивали б засоби ППО, які є на озброєнні ЗСУ», - запевнив Лисенко.

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«Авіація РФ перетинає державний кордон України з метою розвідки і провокаційних дій. Авіація, яка перетинає кордон, не застосовує наявних вогняних засобів», - відзначив він.

«Пролітання повинні тримати в напрузі українських військових, тобто головна мета - провокація», - переконаний Лисенко.

З 4 по 8 серпня Міністерство оборони РФ проводить чергові навчання на кордоні з Україною із залученням більш як 100 бойових літаків.

У наступному етапі візьме участь авіація з оперативних аеродромів південного напрямку: Армавір, Кримськ, Моздок, Морозовськ та інших міст.

«Загалом у навчаннях буде задіяно більш як 100 літальних апаратів різних родів авіації, таких як винищувачі Су-27, МіГ-31, багатофункціональні комплекси Су-34, фронтові бомбардувальники Су-24, вертольоти Мі-8, Мі-24 і Мі 28Н», - відзначили в Міноборони РФ.