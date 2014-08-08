Польський міністр: Росія зробила достатньо для виключення із СОТ

Про це заявив польський міністр сільського господарства Марек Савіцький в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Росія не поважає міжнародні угоди, коли вважає, що є загроза її інтересам. Тиждень тому ми проробили велику роботу, яка мала залагодити ситуацію з забороною на польські фрукти і овочі. Це порушувало умови СОТ. Ми не сподівались, що Росія піде далі. Заборона експорту з усього ЄС – це загальне порушення", - пояснив міністр, передає Українська правда.

За його словами, Росію можна покарати за ці заборони експорту.

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"Ці масові порушення Росії достатньо великі, щоб загрожувати їй виключенням із СОТ", - заявив Савіцький.

На його думку, це стане можливим, якщо за скаргами в ЄС слідуватимуть послідовні дії.

"Смію запевнити, що для Росії це не настільки байдуже", - переконаний міністр.

Як відомо, 6 серпня президент РФ Путін заборонив імпорт продуктів і сировини з країн, які приєдналися до санкцій проти РФ.

У списку повної заборони фігурують всі молочні продукти, плодоовочева продукція, риба.

Під часткові обмеження потрапляють м'ясо та м'ясна продукція, злаки.

Алкогольна продукція в першому списку (повна заборона) відсутня.

Раніше повідомлялося про санкції, введених всіма країнами ЄС, США, Канадою, Норвегією, Швейцарією, Японією, Південною Кореєю, Австралією.

Також Росія заявила, що готова ввести "захисні заходи" в автомобілебудуванні, авіабудуванні та суднобудуванні.