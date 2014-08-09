Японський острів Кюсю частково залишився без електрики через тайфун "Халон"

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє телеканал NHK.

За даними енергетичної компанії Kyushu Electric, без світла залишилися майже чотири тисячі житлових будинків у префектурі Міядзакі, більш як 1,6 тисяч - у префектурі Кагосіма. В інших районах острова також спостерігаються відключення електроенергії.

Тайфун «Халон» вже призвів до відміни більш як 470 авіарейсів. На півдні країни припинено також морське сполучення. Рекомендація про евакуацію оголошена для майже 300 тисяч людей у південних і центральних районах Японії, зокрема, в префектурах Осака і Кіото.

Наразі тайфун «Халон», який одержав в Японії порядковий номер 11, упритул наближається до острова Сікоку. Тиск у центрі тайфуну становить 955 гектопаскалів, швидкість вітру сягає 40 метрів за секунду, при поривах - до 55 метрів. Циклон рухається в північно-східному напрямку із швидкістю 15 кілометрів на годину і пройде над більшою частиною території Японії за вихідні, до понеділка досягнувши її північно-західних районів.

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