Роскосмос збирається будувати елементи місячної бази і розвідроботів

Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на газету "Известия".

"Напрям "Пілотовані польоти" включає проекти по створенню наземного комплексу-прототипу місячної бази 1-го етапу у складі чотирьох модулів (житлового, лабораторного, енергетичного, вузлового модернізованого) для комплексної ув'язки і перевірки прийнятих архітектурних і технічних рішень", - йдеться в проекті програми.

Він припускає також, що для будівництва місячної бази будуть створені та випробувані мобільний кран-маніпулятор, грейдер, екскаватор, кабелеукладальника і мобільний робот для селенологічної розвідки місцевості.

Фінансування низки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по місячній базі пропонується почати з 2018 р. Всього на виконання цих робіт Роскосмос просить виділити до 2025 р. включно 10,37 млрд руб (3,5 млрд грн).

Читайте такожРосія до 2030 року почне колонізувати Місяць

У Роскосмосі проект ФКП вирішили не коментувати, оскільки він буде доопрацьовуватися.

Про те, що Росія в перспективі має намір почати колонізацію Місяця, заявив у квітні поточного року віце-прем'єр Дмитро Рогозін.