У Чехії підготовлено спеццентр біологічної охорони для хворих Ебола - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське агентство ЧТК.

”У разі появи хворих з підозрою на вірус лихоманки Ебола, ми готові прийняти їх в спеціальному центрі біологічної охорони міністерства оборони в місті Техоніне, - сказав агентству директор управління біологічної охорони республіки Міхал Кроча.

Центр в Техоніне спеціально створений для хворих з серйозними захворюваннями. У звичайному режимі він розрахований на 28 осіб, але в разі необхідності може бути розширений і до 100 пацієнтів, в тому числі, з-за кордону. Медперсонал, який пройшов спеціальну підготовку, складається з 30 чоловік. Центр був створений в 2006 році. До цих пір тут лише проходили карантин чеські військовослужбовці, що повертаються із зарубіжних місій.

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Центр оснащений альтернативними джерелами енергії, має вертолітний майданчик, всі відходи спалюються в спеціальній печі.

Всесвітня організація охорони здоров`я визнала епідемію лихоманки Ебола загрозою міжнародного значення. Вірус швидко поширюється по всьому світу. Число жертв лихоманки Ебола досягло майже тисячі людей, заразилися ще близько двох тисяч. Найбільше людей загинуло у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. Влада Ліберії та Сьєрра-Леоне оголосили надзвичайний стан у своїх країнах. Глава ВООЗ Маргарет Чан заявила, що охвачені нинішнім спалахом вірусу країни не в змозі впоратися з нею самостійно через її масштаби і складності, і закликала міжнародне співтовариство надати їм максимально можливе сприяння.