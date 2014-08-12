Іспанський священик став першим європейцем, який помер від лихоманки Ебола
Минулого тижня 75-річного пастора доправили до іспанської лікарні.
Від вірусу лихоманки Ебола помер перший європеєць. Ним став іспанський священик Міґель Пахарес, який працював у Ліберії, повідомляє Euronews.
Минулого тижня 75-річного пастора доправили до іспанської лікарні у спеціальному контейнері, аби не допустити поширення інфекції.
У Західній Африці від Еболи померли вже понад тисячу людей.
До Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне, країн найбільше уражених вірусом, доставили допомогу з Китаю – засоби дезінфекції та захисний одяг для медиків на загальну суму близько 5 млн доларів.
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Вірус Ебола передається людині від людини або тварини через контакт з кров‘ю або виділеннями.
Від викликаної вірусом лихоманки, що в 9 випадках з 10 завершується летально, ліцензованих ліків не існує.
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Американський уряд в екстреному порядку дав дозвіл на експорт експериментальних препаратів.
Їх мають намір випробувати у Ліберії на двох заражених вірусом медиках.