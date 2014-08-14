Швейцарія вживе додаткових заходів, щоб Росія не могла обійти санкції ЄС

Про це йдеться у повідомленні, поширеному урядом країни, передає ИТАР-ТАСС.

Відповідне доручення уряд дав Федеральному департаменту економіки, освіти та досліджень.

"Федеральна рада взяла до відома нові секторальні санкції, введені ЄС. Вона ухвалила рішення доповнити вже чинні заходи таким чином, щоб швейцарська територія не служила для обходу санкцій", - йдеться в комюніке.

Читайте такожШвейцарія передумала і ввела санкції проти Росії: список розширено до 59 осіб

У зв'язку з цим міністерству економіки доручено розробити "конкретні заходи, націлені на те, щоб не дозволити уникати обмежень, що діють в ЄС".

Зокрема, уряд Швейцарії повідомив про те, що розширив список найменувань товарів військового призначення, постачання яких заборонене до Росії.