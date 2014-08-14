Швейцарія скасувала візит глави держдуми РФ Наришкіна в країну

"У зв'язку з політичною ситуацією зустріч голови держдуми Сергія Наришкіна і президента національної ради Швейцарії Руді Лустенбергера, яка була намічена на 23 і 24 вересня, не відбудеться", - йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті законодавчого органу країни, передають РИА Новости.

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У заяві наголошується, що візит Наришкіна в Швейцарію не може бути здійснений в зв'язку зі "зміною політичної ситуації в Європі".

Нагадаємо,3 серпня влада Швейцарії заявила, що не хоче вводити санкції щодо Росії, пояснивши це нейтральністю своєї позиції. Потім 5 серпня швейцарська влада передумала, і у зв'язку з ситуацією в Україні розширила санкційний список до 59 осіб, а також внесла в нього "самопроголошені" організації "ЛНР" і "ДНР". Офіційний Берн засудив анексію Криму Росією і пообіцяв вжити всіх заходів, щоб їх територія не використовувалася для відходу від санкцій винуватців міжнародного злочину.