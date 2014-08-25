З'явилися фото могил псковських десантників

Про це Slon.ру. повідомили місцеві джерела.

Джерела Дождя також підтверджують цю інформацію. За словами джерела Slon.ru, дві свіжі могили на цьому кладовищі належать бійцям Леоніду Кічаткіну і Олександру Осіпову.

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Видання «Псковська губернія» опублікувало на своєму сайті фотографії могил, в яких, за інформацією видання, поховані десантники Кічаткін і Осіпов.

Причина та місце загибелі бійців під час церемонії не називалися.

Напередодні журналіст «Русской планети» Ілля Васюнін додзвонився до дружини Леоніда Кічаткіна і поговорив з якоюсь людиною, яка представилася Кічаткіним.