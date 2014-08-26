Правозахисниця: в лікарню Петербурга доправили близько 100 поранених військових

Про це повідомила член ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова "Солдатських матерів Санкт-Петербурга" Елла Полякова, передає телеканал "Дощ" з посиланням на телефонну розмову з Поляковою.

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"Прийшов борт з дуже великою кількістю поранених у військово-медичну академію", - сказала вона (мова йде про Військово-медичну академію ім. Кірова С. у Санкт-Петербурзі).

За інформацією Елли Полякової, на борту було близько сотні поранених військовослужбовців. Де і за яких обставин вони отримали поранення, їй в даний час невідомо. Вона перевіряє цю інформацію.

Раніше сьогодні стало відомо, що Елла Полякова та інший член ради Сергій Кривенко направили запит до слідчого комітету РФ з проханням провести розслідування обставин загибелі дев'ятьох контрактників 18-ї мотострілецької бригади (в/ч 27777), уродженців Дагестану. За офіційною версією, вони загинули на полігоні в Ростовській області 9 та 11 серпня.

Як пояснила Елла Полякова "Дощу", двотижнева затримка з направленням запиту слідчим була пов'язана з необхідністю перевірити інформацію.