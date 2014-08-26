НАТО планує розгорнути бази біля російських кордонів

"Ми повинні визнати реальність того, що Росія не вважає партнером НАТО", - сказав Расмуссен в інтерв'ю The Guardian і ще п'ятьом європейським газетам.

Генсек повідомив, що на майбутньому саміті НАТО в Кардіффі він спробує подолати розбіжності між членами альянсу з питання розміщення військових баз поблизу російських кордонів.

"Ми приймемо наш План дій, за яким будемо в змозі діяти оперативно в абсолютно нових умовах безпеки в Європі. У нас вже є те, що називається силами першочергового задіяння НАТО (силами швидкого реагування НАТО), які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни, якщо це буде потрібно", - заявив Расмуссен.

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Глава альянсу додав, що для забезпечення можливості швидко організувати підкріплення, можуть знадобитися спеціальні споруди в приймаючих країнах".

"Таким чином, це буде включати в себе завчасну підготовку матеріалів, обладнання, інфраструктури, баз, штаб-квартир. В цілому присутність НАТО на сході в майбутньому стане більш помітною", - сказав Расмуссен.

"Будь-який потенційний агресор повинен розуміти, що якщо вони навіть тільки задумаються про те, щоб атакувати союзника НАТО, вони зіткнуться з військовослужбовцями не тільки окремої країни, але і з натівськими військовими. Це важливо", - вважає Він.

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На його думку, НАТО доводиться стикатися "з новим військовим підходом Росії", до якого, "очевидно, потрібно адаптуватися".

"Росіяни поліпшили свою здатність діяти дуже швидко, - сказав він. - Вони можуть за дуже короткий час перетворити великі навчання в наступальну військову операцію".

Расмуссен вважає, що РФ "стратегічного партнера" НАТО перетворилася у країну, що "не вважає альянс партнером".

Крім того, за словами генсека, планується узгодити заходи (в тому числі - чотири "трастових фонди") для підвищення безпеки України, модернізації її збройних сил і сприяння цій країні в протистоянні "загрозі з боку Росії".

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У ході підготовки до саміту НАТО, який запланований на 4-5 вересня, представники Польщі, Латвії, Литви та Естонії заявили, що відчувають загрозу з боку Росії. У зв'язку з цим вони запропонували альянсу обговорити використання протиракетної оборони.

За матеріалами: РИА Новости, ИТАР-ТАСС