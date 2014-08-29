В Ісландії почалося виверження одного з найбільших вулканів (онлайн-трансляція)

«Виверження вулкана почалося близько півночі. На даний момент ніякого вулканічного попелу радарами не зафіксовано», - йдеться в повідомленні метеорологічного бюро.

За даними служби, магма почала виходити на поверхню із тріщини, що утворилася напередодні ввечері на плато Холухрейн (Holuhraun). Вона розташована в декількох десятках кілометрів від кратера вулкана, за межами льодовика Ватнайекудль (Vatnajökull), під яким розташований Бардарбунга, повідомляють BBC News. Це означає, що почалося виверження, яке не супроводжується таненням льодовика.

У зв'язку з початком виверження влада Ісландії оголосила найвищий, червоний рівень небезпеки. Повітряний простір в цьому районі на висоті до 5,4 кілометра закрито для авіації.

Лента.ру