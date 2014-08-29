У Молдові госпіталізовано двох японців з підозрою на лихоманку Ебола

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт прикордонної поліції Молдови.

Як повідомили пасажири, вони подорожують з Японії транзитом через Стамбул. Проте раніше перебували у відрядженні в Південній Африці.

Читайте такожУ США прогнозують посилення спалаху лихоманки ЕболаЗа їхніми словами, після повернення з відрядження до Японії вони погано себе почували.

Наразі хворі були ізольовані та доставлені до Національного центру громадської охорони здоров'я для проведення відповідних тестів, говориться у повідомленні.