Путін: Наші партнери повинні розуміти, що "з нами краще не зв'язуватися"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на форумі «Селигер-2014».

«Росія далека від того, щоб втягуватися в якісь великомасштабні конфлікти. Ми цього не хочемо, не збираємося цього робити. Природно, ми завжди були готові відбити будь-яку агресію щодо Росії, завжди наші партнери, в якому б стані не перебували їхні держави, якої б зовнішньополітичної концепції вони не дотримувалися, мають розуміти, що з нами краще не зв'язуватися. Думаю, що нікому в голову не приходить сьогодні розв'язувати великомасштабний конфлікт із Росією», - сказав Путін.

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Він заявив, що Росія має намір зміцнювати сили ядерного стримування.

«Ми продовжуємо нарощувати цей потенціал і будемо це робити - не для того, щоб комусь погрожувати, а для того, щоб почуватися в безпеці, почуватися спокійно, мати можливість реалізовувати ті плани, які маємо у галузі економіки і соціальної сфери», - сказав Путін.