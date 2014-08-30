Жириновський: Росія повинна захопити Казахстан

Про це політик сказав в інтерв'ю "Ехо Москви".

"У всіх нових підручниках в Казахстані - скрізь антиросійські настрої. Хоча Росія Казахстан не завойовувала, а прийшла на допомогу, бо казахів вирізали джунгари. І російська армія вигнала джунгарів в Китай - ось там вони сидять", - розповів Жириновський.

"Казахські улуси звернулися до російського царя, благали, в ногах валялися: "Врятуйте нас, казахів, а то всіх виріжуть джунгари". Російський цар направив армію, звільнив Північний Казахстан", - сказав політик.

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За його словами, у Казахстані багато міст з російськими назвами: Семиріччя. Усть-Кам'яногорськ, Артем'ївск, Семипалатинськ.

Але, сказав Жириновський, з претензіями до Казахстану доведеться почекати.

"Поки що почекаємо. Давайте з Україною розберемося. Казахстан член Митного союзу", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Путін заявив, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв "створив державу на території, на якій держави не було ніколи"