Австралія поставить зброю курдам для боротьби з ісламістами

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

«Уряд США попросив Австралію допомогти перевезти військову техніку, в тому числі боєприпаси і зброю. Літаки C-130 Hercules і C-17 Globemaster ВПС Австралії приєднаються до літаків інших країн, зокрема Канади, Італії, Франції, Великобританії і США, щоб виконати це важливе завдання», - заявив Ебботт.

Читайте такожКурди в Сирії воюють і з урядом, і з ісламістамиЗа даними агентства, в середу США оголосили, що зброю і військову техніку курдам також зобов'язалися поставити Албанія, Хорватія і Данія.

З початку червня в Іраку активізувалася угруповання «Ісламська держава». Бойовики, які воювали до останнього часу в Сирії, почали наступ на північні і західні райони Іраку. В кінці червня ІД оголосила про створення «ісламського халіфату» на підконтрольних їй територіях в Іраку і Сирії. Влада Іраку звернулися до міжнародного співтовариства по допомогу в протидії ІД. Особливо напружена ситуація склалася на півночі країни, де бойовики погрожують геноцидом етноконфесійній меншості курдів-єзидів.