Чехія розширює свою участь у заходах НАТО

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника чеського міноборони Яна Пейшека.

”У зв`язку з розвитком подій на південному сході України Чехія розширює свою участь в акціях НАТО в різних регіонах Європи, - сказав Пейшек. - У них беруть участь як військовослужбовці сухопутних підрозділів, так і бойові пілоти ВПС. Із уже розпочатих або майбутніх заходів можу назвати, зокрема, відрядження наших військовослужбовців у Польщу, Туреччину, Прибалтику та Ісландію”.

За словами Пейшека, підрозділ чисельністю 70 військовослужбовців з полку ППО, дислокованого в районі міста Страконіце, відправиться восени на тривалі навчання в район Прибалтики. На озброєнні вони матимуть переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70 (Robotsystem 70), які призначені для ураження вертольотів і літаків противника на висоті до 5 кілометрів і на відстані до 8 кілометрів.

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Туди ж, в Прибалтику, вже літають щомісяця на чергування два легких багатоцільових штурмовика L-159 чеських ВПС. За словами Пейшека, чеське міноборони висловило свою готовність у разі необхідності додати до них ще чотири літаки L-159 і збільшити число польотів. Штурмовики L-159 чеського виробництва призначені, насамперед, для дій проти наземних цілей.

На дев`ять тижнів відправляються найближчим часом в район Ісландії екіпажі кількох надзвукових винищувачів Jas-39 Gripen чеських ВПС. Вони змінять на чергуванні в небі цієї країни, яка не має власних ВПС, бойові літаки інших держав-членів НАТО, які отримають тим самим, за словами Пейшека, можливість перебратися на чергування в район Прибалтики.

Серед інших місій чеських військовослужбовців, які вже почали здійснюватися, представник міноборони Чехії назвав відрядження підрозділу зв`язківців до Туреччини, а також роботу групи офіцерів в багатонаціональному командному центрі НАТО ”Північ-Схід” у польському Щецині. Раніше представники НАТО заявили про намір посилити військову присутність в Щецині як можливість швидше планувати наземні операції і навчання НАТО в цьому регіоні.

Торкаючись планів НАТО щодо посилення військової присутності на східних кордонах альянсу, чеський прем`єр Богуслав Соботка наприкінці минулого тижня заявив, що ”у разі, якщо Польща або балтійські держави захочуть цього, ми подібну ініціативу в рамках альянсу підтримаємо”. Однак це не означає, за словами Соботки, що і в Чехії могла б з`явитися база НАТО. ”Цього не потрібно для нашої безпеки, і наш уряд нічого подібного від своїх союзників не хоче”, - сказав прем`єр.