Чеська опозиція вимагає від прем'єра пояснень, чому він проти посилення санкцій щодо Росії
03:35, 02 вересня 2014Світ
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Опозиція Чехії зажадала провести екстрене засідання парламенту в зв'язку із заявою прем'єр-міністра Богуслава Соботки про те, що його країна не підтримує введення нового витка санкцій щодо Росії.
REUTERS
Партії TOP 09 та громадянські демократи вважають, що позиція Соботки є неприйнятною і шкодить Чехії, повідомляє Радіо Прага.
Вимогу про скликання позачергового засідання парламентаріїв Соботка вітає: «Я з нетерпінням чекаю дебатів з представниками правої опозиції. На відміну від партій ГДП і TOP 09, я, однак, зовсім не чекаю з нетерпінням ескалації санкційного режиму та відповідних заходів, які, звичайно, вживуть».
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Дебати, підкреслює глава чеського уряду, повинні бути також про те, наскільки ефективними виявилися досі вжиті Заходом заходи і як сильно вони вплинули на дії російської сторони на сході України.
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