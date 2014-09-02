Чеська опозиція вимагає від прем'єра пояснень, чому він проти посилення санкцій щодо Росії

Партії TOP 09 та громадянські демократи вважають, що позиція Соботки є неприйнятною і шкодить Чехії, повідомляє Радіо Прага.

Вимогу про скликання позачергового засідання парламентаріїв Соботка вітає: «Я з нетерпінням чекаю дебатів з представниками правої опозиції. На відміну від партій ГДП і TOP 09, я, однак, зовсім не чекаю з нетерпінням ескалації санкційного режиму та відповідних заходів, які, звичайно, вживуть».

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Дебати, підкреслює глава чеського уряду, повинні бути також про те, наскільки ефективними виявилися досі вжиті Заходом заходи і як сильно вони вплинули на дії російської сторони на сході України.