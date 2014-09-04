Спікера Держдуми не пустили до Норвегії

22:46, 04 вересня 2014
Світ
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Спікера Держдуми Сергія Наришкіна не пустили в Норвегію на європейську конференцію голів парламентів

REUTERS

Конференція має відбутися в Осло 11-12 вересня, повідомляє Ехо Москви.

Замість Наришкіна туди поїде його перший заступник Іван Мельников.

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Як повідомили в апараті Держдуми Сергій Наришкін не зміг поїхати на конференцію через санкційну політику Євросоюзу.

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