Спікера Держдуми не пустили до Норвегії

Конференція має відбутися в Осло 11-12 вересня, повідомляє Ехо Москви.

Замість Наришкіна туди поїде його перший заступник Іван Мельников.

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Як повідомили в апараті Держдуми Сергій Наришкін не зміг поїхати на конференцію через санкційну політику Євросоюзу.