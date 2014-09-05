Перший канал Росії визнав, що російські солдати воюють і гинуть в Україні
04:47, 05 вересня 2014Світ
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У Костромі поховали десантника Анатолія Травкіна, який брав участь у боях на сході України
Російські ЗМІ повідомили про загиблого на Донбасі десантника РФ
Травкін відправився в зону АТО місяць тому, де загинув у бою, повідомляє 112 Україна з посиланням на "Перший канал".
Офіційно він взяв відпустку у військовій частини, в якій служив, зазначає телеканал.
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Крім того, в підмосковному Електрогорську пройшла акція пам'яті російського військового Сергія Ждановича.
Жданович загинув у травні, в ході боїв за донецький аеропорт. Його рідні знали, куди він поїхав.
Нагадаємо, напередодні російська газета заявила про загибель майже цілої роти псковських десантників в Україні.
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