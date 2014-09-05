НАТО не переглядало Основного акту про співпрацю з Росією - генсек

Як передає кореспондент УНІАН, про це Расмуссен заявив сьогодні на прес-конференції в рамках саміту НАТО.

Він наголосив, що на засіданні союзники «підтвердили свої зобов’язання архітектурі безпеки в Європі, яка базується на правилах».

«Ми всі з цим погоджуємося і закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках цієї системи безпеки, яка базується на правилах в Європі. Ми не ухвалювали жодних рішень, які відходять від основного акту Росія-НАТО», - заявив він.

Читайте такожВ Уельсі проходить саміт НАТОГенсек альянсу наголосив, що НАТО дотримуватиметься принципів цього документу у той час, коли Росія їх порушує.

Говорячи про сигнал Росії, який надіслав саміт НАТО, генсек альянсу висловив думку, що ухвалене рішення про План дій щодо готовності «надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що ми віданні зобов’язанням зробити всі необхідні кроки для надання ефективного захисту та безпеки нашим союзникам».

Читайте такожНаступний саміт НАТО відбудеться в 2016 році в Польщі«Ви побачите більше видимої присутності (НАТО) на сході. Це дуже сильний сигнал Росії», - наголосив Расмуссен.

Напередодні саміту НАТО Польща, Латвія, Литва, Естонія та Канада запропонували розірвати Основний акт про співпрацю Росії та НАТО. Таке рішення дозволило б збільшити кількість військових, яких альянс може розміщувати на територіях держав східної Європи.