Росія розпочала створення військової бази в Арктиці

Росія приступила до створення постійної військово-морської бази в Арктиці.

Як повідомив командувач Північним флотом адмірал Володимир Корольов, до Новосибірських островів у Північному Льодовитому океані вийшли кілька судів з особовим складом і технікою, які вже цього року стануть на бойове чергування.

Це вже третій масштабний похід кораблів Північного флоту в Арктику за останні кілька років, передає «Радіо Свобода».

У 2012 році морська піхота Північного флоту висадилися на узбережжя острова Котельний.

У 2013 році загін кораблів доставив на Новосибірські острови техніку і майно для відновлення авіаційної частини "Темп".

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір розвивати і зміцнювати свої позиції в Арктиці.

Канада стурбована військовими приготуваннями Росії в Арктиці і готова відстоювати свої інтереси в регіоні силою.

"Ми глибоко стурбовані, і ми прагнемо заохочувати і захищати суверенітет Канади в Арктиці. Це є стратегічним пріоритетом для нас. У зв'язку з мілітаризацією, яку ми бачимо, ми обираємо шлях деескалації конфлікту, але ясно, що ми будемо захищати наш суверенітет силою", - сказав наприкінці серпня глава МЗС Канади Джон Берд.