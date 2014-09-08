Ромпей: ЄС може відмовитися від нових санкцій проти Росії

Про це він заявив в ефірі бельгійського телеканалу VRT, передає Deutsche Welle.

За його словами, це можливо за умови, якщо на Сході України триватиме режим припинення вогню "та (або) якщо розпочнуться перемовини зі встановлення миру".

Ван Ромпей підкреслив, що Росія "ледве" реагує на поштовхи до серйозних перемовин. Тому погоджений у п’ятницю, 5 вересня, режим припинення вогню "хоч і є важливим кроком, але не більш ніж кроком".

Президент Європейської Ради нагадав, що у п’ятницю Євросоюз погодив запровадження нових економічних санкцій проти Росії у зв’язку з агресією проти України. До вже чинних санкцій проти Москви мають додатися подальші штрафні заходи "в сфері кредитів та товарів подвійного призначення", себто тих, які можуть бути застосовані як для мирних, так і для військових потреб.

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Окрім цього, має бути розширений перелік осіб, яким заборонено в'їзд до країн ЄС, а також тих, чиї статки в країнах Союзу підлягають замороженню.

На думку ван Ромпея, сьогодні вже можна спостерігати дієвість тих санкцій, які раніше були запроваджені Євросоюзом проти Москви. "Російська економіка слабшає, вона вже перебуває в рецесії. І цьому передусім посприяли санкції".

Раніше, ще до ухвалення рішення про припинення вогню на Донбасі, міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд теж заявляв, що нові санкції проти Москви можуть бути скасовані за умови встановлення режиму припинення вогню.