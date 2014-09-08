ЄС виділив фермерам 30 мільйонів євро на боротьбу з наслідками російського ембарго - ЗМІ
01:58, 08 вересня 2014Світ
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Єврокомісія виділила європейським фермерам 30 мільйонів євро додаткової допомоги на боротьбу з наслідками російського ембарго.
REUTERS
Як передає Українська правда з посиланням на газету ”Ліберасьон”, виділені кошти підуть на пошуки альтернативних російському ринків.
Ці кошти доповнюють допомогу, вже отриману в серпні виробниками фруктів, овочів і молочної продукції (відповідно, 32,7 млн євро, 125 млн і 30 млн).
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7 серпня 2014 року уряд Росії як відповідь на санкції опублікував список продуктів, заборонених до ввезення в Росію.
До нього увійшли товари з США, Євросоюзу, Канади, Австралії та Норвегії. Обмежувальні заходи діють один рік. Контроль за виконанням рішення уряду доручений Федеральній митній службі, зазначає видання.
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