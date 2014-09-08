У Москві на честь загиблих на Сході Україні запалили понад 3 тисячі свічок

У Москві відбулася акція, присвячена памʼяті жертв неоголошеної війни на Сході України.

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