У Москві на честь загиблих на Сході Україні запалили понад 3 тисячі свічок
02:17, 08 вересня 2014Світ
0 0
У Москві відбулася акція, присвячена памʼяті жертв неоголошеної війни на Сході України.
У Москві на згадку про загиблих на Сході України запалили тисячі свічок / Новое время
У дворі музею Гоголя на Великій Грузинській активісти запалили понад 3 тисячі свічок, пердає Ехо Москви.
Читайте такожУ Москві відбудеться 50-тисячний Марш миру проти пропаганди та агресії Росії в Україні
Маленькими вогниками учасники акції на честь загиблих під час бойових дій на східній України виклали на асфальті число 3000.
Поліції поряд не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter