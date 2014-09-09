Російський супутник-шпигун вибухнув у небі над штатом Колорадо

Як пише "Дождь" з посиланням на американську пресу, інцидент стався ще тиждень тому, але повідомлення про це стали надходити тільки зараз.

За даними американських журналістів, інцидент стався ще 2 вересня о 22:30 за місцевим часом. Вогненна куля спостерігалася в центральному Колорадо і південному Вайомінгу.

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Супутник-фоторозвідник повинен був повернути знімки на територію Росії, але через помилки з гальмуванням в атмосфері промахнувся і став падати над територією США. Супутник, швидше за все, самознищився.

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Супутник «Кобальт-М» був запущений в травні. Його маса майже 7 тонн. Після активного існування на орбіті сателіти такого типу скидають відзняті плівки в невеликих контейнерах, які приземляються в Оренбурзькій області.