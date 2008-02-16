Румунія вирішила підтримати плани розширення НАТО

Верховна рада оборони Румунії у п`ятницю ухвалила рішення підтримати плани розширення НАТО, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу президента країни Траяна Бесеску.

На саміті НАТО в Бухаресті, який пройде 2-4 квітня, Румунія підтримає, зокрема, запрошення до членства в блоці Албанії, Македонії і Хорватії. Крім того, Румунія має намір підтримати підключення України і Грузії до плану дій щодо вступу до альянсу (ПДЧ).

"На засіданні, присвяченому рішенню організаційних питань з проведення саміту НАТО в Бухаресті, Верховна рада оборони схвалила документ про заходи безпеки цього заходу, виходячи з ризиків, які можуть виникнути під час підготовки і проведення саміту", - йдеться в повідомленні.

Учасники засідання наголосили, що цей саміт буде одним з найзначніших заходів з погляду учасників і охоплення тем, які будуть там розглянуті.

У документі зазначається, що Верховна рада розглянула політичний порядок денний саміту, включаючи ситуацію в Афганістані, розширення НАТО, енергетичну безпеку і відносини альянсу з країнами партнерами.

На засіданні була розглянута і ситуація навколо Косова. Румунія знову підтвердила, що не визнає одностороннього проголошення незалежності краю, вказала на необхідність поваги до міжнародного права, яке гарантує суверенітет, незмінність кордонів і територіальну цілісність Сербії.

Разом з тим, Румунія готова взяти участь у цивільно-поліцейській місії Європейського союзу в Косово.