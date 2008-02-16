Литва підтримає приєднання України до ПДЧ у Бухаресті

Міністр закордонних справ Литви Пятрас ВАЙТЕКУНАС заявляє, що його країна вітає підписання керівниками України клопотання про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Альянсу.

Про це міністр сказав в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня», опублікованому сьогодні (№6 16-22 лютого).

Литовський уряд, за словами міністра, має намір твердо підтримувати цю зовнішньополітичну ініціативу Києва.

«На наш погляд, приєднання України до Плану відповідає інтересам як вашої країни, так і всього євроатлантичного співтовариства», - вважає голова литовського зовнішньополітичного відомства.

При цьому він позитивно оцінює шанси України на приєднання до ПДЧ, хоча не впевнений, що це станеться саме на саміті в Бухаресті. «Думаю, ми досягнемо всередині НАТО консенсусу з цього питання, - впевнений П.ВАЙТЕКУНАС. – А що стосується шансів України приєднатися до ПДЧ в Бухаресті, то вони не зникли, вони реальні».

Він також закликав українських політиків не переоцінювати сам факт приєднання до ПДЧ, який не є гарантією майбутнього членства в Альянсі.

«Приєднання до ПДЧ зовсім не означатиме, що пізніше Україна автоматично стане членом Альянсу, - заявив політик. - Це буде початком складного шляху, який зажадає від української влади великої політичної волі і відповідальної роботи в багатьох сферах».