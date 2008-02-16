На перегонах автомобіль врізався у натовп – семеро осіб загинули

Семеро осіб загинули, коли автомобіль врізався у натовп глядачів сьогодні під час перегонів у штаті Меріленд (США).

За словами одного з поліцейських, катастрофа стала, "напевно, однією із найкривавіших сцен з усіх, які я бачив за своє життя", повідомляє телеканал SkyNews.

Декілька осіб були поранені і відправлені до лікарні. Згідно із заявою поліції, автомобіль, вочевидь, втратив управління, відзначає NEWSru.