У Пакистані внаслідок теракту загинули 27 людей
19:42, 16 лютого 2008Світ
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Смертник підірвав себе біля виборчої дільниці
Щонайменше 27 чоловік загинули сьогодні в Пакистані внаслідок теракту на північному заході країни.
Як передає ІТАР-ТАСС, бойовик-смертник підірвав себе біля виборчої дільниці в Парачинарі, адміністративному центрі прикордонного з Афганістаном району Куррам. Поліція оточила район інциденту і почала розслідування.
Незалежний кандидат на виборах до парламенту, який знаходився на виборчій дільниці, не постраждав.
Жодна з екстремістських організацій не взяла на себе відповідальності за цей теракт.
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