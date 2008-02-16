У Пакистані внаслідок теракту загинули 27 людей

Щонайменше 27 чоловік загинули сьогодні в Пакистані внаслідок теракту на північному заході країни.

Як передає ІТАР-ТАСС, бойовик-смертник підірвав себе біля виборчої дільниці в Парачинарі, адміністративному центрі прикордонного з Афганістаном району Куррам. Поліція оточила район інциденту і почала розслідування.

Незалежний кандидат на виборах до парламенту, який знаходився на виборчій дільниці, не постраждав.

Жодна з екстремістських організацій не взяла на себе відповідальності за цей теракт.