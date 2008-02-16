Литва відзначає 90-річчя відновлення державності.

Як повідомляє радіо «Свобода», у столиці Литви пройшов військовий парад, у Вільнюському кафедральному соборі – урочиста меса, а в Національній опері - святковий концерт.

Серед високих зарубіжних гостей – президенти Естонії, Латвії та Польщі.

Литовський лідер Валдас АДАМКУС при врученні нагород відзначив, що шлях відновлення державності був нелегким, проте усі сумніви розвіяв народ, який своїми рішучими діями і кров`ю захистив державу.

Серед нагороджених - керівник московської Гельсінської групи Людмила АЛЄКСЄЄВА, а також лідер російського Демократичного союзу Валерія НОВОДВОРСЬКА.

Литва, тисячоліття якої відзначатиметься наступного року, державою, що склалася, увійшла до історії як Велике князівство Литовське, утворене у ХIII столітті. З 1795 року Литва перебувала у складі Російської імперії. 90 років тому Литовська Рада проголосила незалежність демократичної Литви зі столицею у Вільнюсі. Дотепер невідома доля оригіналу відповідного Акту, підписаного 20-ма депутатами, проте історики різних країн, що займаються його пошуками, ще сподіваються на успіх.