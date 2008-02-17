Косовські албанці уже святкують незалежність краю

Косовські албанці достроково почали святкувати незалежність краю.

Як передає телеканал НТВ, на вулицях Приштіни цієї ночі десятки тисяч людей святкували незалежність — незважаючи на те, що до її оголошення на спеціальній сесії крайового парламенту залишається декілька годин. США і ряд країн Євросоюзу готові визнати суверенітет.

Сербія, жителі якої вважають Косово своєю святинею, а разом з нею і Росія, не залишають спроб переконати міжнародне співтовариство у тому, що одностороннє проголошення незалежності може викликати нову кризу на Балканах.

Очікується, що про незалежність краю від Сербії буде оголошено сьогодні ввечері на урочистому засіданні уряду.

Косовський прем`єр Хашим ТАЧІ звернувся до населення з проханням поводитися гідно. Він пообіцяв, що Декларація про незалежність, підготовлена в співпраці з міжнародними партнерами, буде написана в остаточному варіанті вже цього ранку.

США і Велика Британія вже готові визнати за Косово окрему державу. МЗС Сполученого Королівства напередодні виступило з відповідною заявою. Тим часом, Сербія не має наміру визнавати незалежність краю, яка вважається колискою сербської культури і державності. Тут до середини ХVIII століття розташовувався престол сербського патріарха.

У Белграді тисячі людей зібралися на демонстрацію протесту біля посольства Словенії, яка головує в Євросоюзі. Маніфестанти розмахували сербськими прапорами, скандуючи: «Косово — серце Сербії, не віднімайте його у нас!»

Сьогодні прем`єр-міністр Сербії Воїслав КОШТУНИЦЯ виступить із зверненням до сербського народу. Його промову транслюватиме національне телебачення.

Тим часом, Росія, яка виступає категорично проти одностороннього відділення Косова, має намір сьогодні скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. В ході консультацій з цього питання у четвер лише 5 держав із 15 членів Радбезу висловилися за надання Косову суверенітету.