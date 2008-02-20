Сербія вимагає від ОБСЄ засудити проголошення незалежності Косово

08:34, 20 лютого 2008
Світ
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"Виконати свій обов’язок"

Міністр закордонних справ Сербії закликав членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудити проголошення незалежності Косова.

 Вук Йереміч заявив постійній раді ОБСЄ у Відні, що члени організації мають "виконати свій обов’язок" і "підтвердити основні принципи і цінності ОБСЄ", повідомляє Радіо Свобода.

 Постійна рада скликалася на прохання Сербії.

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