Сербія не пустить спортсменів з Косово на Олімпіаду в Пекіні?

Серби розробляють план повернення Косово. Вони запевняють, силових методів поки застосовувати не будуть. Проте і не приховують розчарування засіданням Ради Безпеки ООН, на якому не вдалося прийняти ухвали з цього питання, повідомляє СТБ.

Тепер серби сподіваються заручитися підтримкою ОБСЄ і тих країн, які не підтримують незалежності Косово. Серби планують не допустити косівських спортсменів до самостійної участі в Олімпіаді у Пекіні.

Самодостатність Косово офіційно підтримали поки шість держав: США, Франція, Великобританія, Туреччина, Австралія і Афганістан. Значно більше країн - проти відділення краю від Сербії.