НАТО блокувало північний кордон Косово

Миротворчі міжнародні сили ООН під проводом НАТО блокували північний кордон Косово.

Як передає Газета.ru, поки що кордон закритий на 24 години.

Як повідомлялося раніше, миротворчі міжнародні сили ООН для Косово під проводом НАТО (KFOR) 19 лютого були відправлені на північний кордон Косово у зв`язку з нападом на блокпости ООН. Косовські серби, які виступають проти проголошення незалежності краю, спалили блокпост поліцейських ООН. За словами свідків інциденту, поліція не чинила опору натовпу чоловіків у масках, які підпалили блокпост, відомий як «Прохід-1» на кордоні з Сербією. Повідомляється також і про підпали на другому блокпосту «Прохід-2».