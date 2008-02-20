Вибуху замінованого автомобіля в Багдаді: загинули 15 лдей

15 людей загинули, 27 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в Багдаді.

Як передає ІТАР-ТАРС, інцидент стався 19 лютого. За даними поліції, начинена вибухівкою вантажівка вибухнула у момент перевірки його представниками сил безпеки Іраку на південному сході столиці.

Протягом дня силові структури переслідували вантажівку, з якої раніше з мінометів і установкою залпового вогню типу "Катюша" була обстріляна американська військова база. Пізніше вони знайшли автомобіль покинутим, озброєні люди, що знаходилися в нім, зникли. Коли поліцейські приступили до його огляду, стався вибух.