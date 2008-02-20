Вибух у центрі Москви: постраждали 12 осіб

Під час вибуху в житловому виселеному будинку в центрі Москви, де сталося обвалення перекриттів, постраждали 12 чоловік.

Як передає Газета.Ru, про це повідомила з місця подій лікар «швидкої допомоги».

«Медична допомога надана 12 постраждалим. При цьому сильно постраждали дві жінки, обидві вони госпіталізовані - одна у важкому і ще одна в украй важкому стані. Судячи з усього, всі ці люди - приїжджі з ближнього зарубіжжя», - сказала медик.

За словами очевидців, відразу після вибуху в будівлі в Рибниковому провулку з нього вибігли не менш як 60 чоловік азіатської зовнішності, більшість з них - з важкими сумками.

У прес-службі ГУ МНС по Москві повідомили, що, за попередніми даними, пожежа в чотириповерховій виселеній будівлі виникла через вибух газового балону.