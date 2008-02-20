Сербія відкликає своїх послів із Берліна і Відня

Белград вирішив відкликати своїх послів з Німеччини і Австрії на знак протесту проти визнання цими країнами незалежності Косово, проголошеної в односторонньому порядку.

Як передає «Газета.Ru»,про це заявив сьогодні в Страсбурзі на засіданні Європейської ради міністр закордонних справ Сербії Вук ЙЕРЕМІЧ.

Раніше посли Сербії були відкликані з Вашингтона, Парижа, Лондона, Канберри і Анкари, які також визнали незалежність краю, що відділився.