Сербія відкликає своїх послів із Берліна і Відня
17:49, 20 лютого 2008Світ
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Заява глави МЗС
Белград вирішив відкликати своїх послів з Німеччини і Австрії на знак протесту проти визнання цими країнами незалежності Косово, проголошеної в односторонньому порядку.
Як передає «Газета.Ru»,про це заявив сьогодні в Страсбурзі на засіданні Європейської ради міністр закордонних справ Сербії Вук ЙЕРЕМІЧ.
Раніше посли Сербії були відкликані з Вашингтона, Парижа, Лондона, Канберри і Анкари, які також визнали незалежність краю, що відділився.
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