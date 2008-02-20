Жириновський влаштував бійку на передвиборчих дебатах

Кандидат у президенти Росії і лідер ЛДПР Володимир Жириновський побився під час запису передвиборчих дебатів.

Як повідомляє «Сіті-FM», інцидент відбувся сьогодні в Москві на студії телеканалу «Звезда». Під час запису програми Жириновський накинувся на представника кандидата в президенти Андрія Богданова.

Як повідомили в Демократичній партії, лідером якої є Богданов, все почалося з образ на адресу Миколи Гоца - представника Богданова. Потім Жириновський попросив свою охорону потримати опонента, і вже тоді почав бити його. Розняли кандидата президента і його жертву охоронці телекомпанії, повідомляє Газета.ру.