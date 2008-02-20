Жириновський влаштував бійку на передвиборчих дебатах
20:51, 20 лютого 2008Світ
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Для зручності попросив охорону потримати...
Кандидат у президенти Росії і лідер ЛДПР Володимир Жириновський побився під час запису передвиборчих дебатів.
Як повідомляє «Сіті-FM», інцидент відбувся сьогодні в Москві на студії телеканалу «Звезда». Під час запису програми Жириновський накинувся на представника кандидата в президенти Андрія Богданова.
Як повідомили в Демократичній партії, лідером якої є Богданов, все почалося з образ на адресу Миколи Гоца - представника Богданова. Потім Жириновський попросив свою охорону потримати опонента, і вже тоді почав бити його. Розняли кандидата президента і його жертву охоронці телекомпанії, повідомляє Газета.ру.
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