Китай почав будівництво газопроводу для туркменського газу

Китай в рамках проекту "Захід-Схід" почав 22 лютого будівництво газопроводу, по якому поставлятиметься газ з Туркменії. Про це повідомляє Associated Press.

Передбачуваний обсяг інвестицій в проект складе 142 мільярди юанів (20 мільярдів доларів). Трубопровід, загальна довжина якого перевищить 9100 кілометрів, з`єднає Синьцзян-Уйгурський автономний район і Шанхай, а південна його гілка протягнеться до провінції Гуандун.

Лента.ру нагадує, що угоду про будівництво газопроводу Туркменія – Китай було досягнуто в квітні 2006 року президентом Туркменії Сапармуратом НІЯЗОВИМ і головою КНР ХУ Цзіньтао. Запуск трубопроводу запланований на 1 січня 2009 року.