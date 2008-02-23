В Уганді закінчилася 20-річна громадянська війна, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Уряд і повстанці досягли домовленості про мир. Остаточну угоду буде підписано впродовж наступних двох тижнів. Угода передбачає можливість входження представників угруповання в уряд, а також призначення на дипломатичні і військові посади.

Бунтівники з "Армії опору Господа" 20 років наводили жах на північ Уганди, тероризуючи місцеве населення. Особливість угандійського конфлікту в тому, що Міжнародний кримінальний суд визнав лідерів бунтівників винними в тяжких злочинах проти населення. Виходить, що вони повинні понести відповідне покарання. Одна "Армія опору Господа" має досить багато прихильників.