США вимагають від Росії спростувати ”цинічну” заяву Рогозіна

10:47, 23 лютого 2008
Світ
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Постпред при НАТО приплів і наркомафію

США вимагають від Росії спростувати заяву постійного представника РФ при НАТО Дмитра РОГОЗІНА про можливе військове втручання в ситуацію в Косово.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,цього зажадав заступник Державного секретаря США Ніколас БЕРНС.

Висловлювання Д.РОГОЗІНА він назвав "украй безвідповідальними".

"Російський уряд повинен виступити з офіційним спростуванням цинічних і історично необгрунтованих заяв свого посла", - цитують Н.БЕРНСА інформаційні агентства.

Нагадаємо, напередодні постпред Росії при НАТО заявив, що "Росія не виключає для себе можливості військового втручання в ситуацію в краю, якщо дії Євросоюзу або НАТО порушать резолюцію Ради безпеки ООН щодо Косово".

Крім того, Д.РОГОЗІН висловив припущення, що процес визнання незалежності краю Косово може проводитися на гроші місцевої наркомафії.

 

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