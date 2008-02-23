В елітному районі Омська згорів ресторан: є загиблі

В одному з ресторанів Омська вранці у суботу відбулася велика пожежа. В результаті у вогні загинули, як мінімум, чотири люди. Ресторан знаходиться елітному районі, де проживають найзаможніші мешканці міста.

Як повідомили РБК у прес-службі Головного управління МНС у Омській області, пожежа в ресторані "Золота скеля", розпочалася близько о 5:30 ранку. У боротьбі з вогнем, що охопив 1 тис. кв.м. приміщень, брали участь 25 пожежних команд.

За даними МНС, двоповерховій будівлі заподіяний значний збиток: обрушилася покрівля на площі 500 кв.м.

Це вже друга велика пожежа в Омську за останню добу. Напередодні вранці в центрі міста горів хіміко-механічний технікум. В результаті інциденту постраждали вісім чоловік, зокрема два студенти, які одержали важкі травми.