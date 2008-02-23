Саркозі вважає, що ЄС робить занадто багато поступок щодо СОТ

Президент Франції Ніколя Саркозі на відкритті сільськогосподарської виставки в Парижі заявив, що Євросоюз робить занадто багато поступок в переговорах щодо СОТ. Про це 23 лютого повідомляє Reuters.

«Європа робить все більш і більш значні поступки, не одержуючи нічого натомість», — відзначив пан Саркозі. За його словами, уряд Франції жорстко протистоятиме будь-яким угодам, які ставлять під загрозу інтереси сільського господарства Франції і ЄС в цілому. Країни, що «розвиваються, вважають, що у них є тільки права, але немає обов`язків», — заявив президент Франції.

Коммерсант