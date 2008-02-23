У Туреччині зіткнулися пасажирський і товарний потяги: є постраждалі

У Туреччині в результаті зіткнення пасажирського і товарного потягів постраждали не менш як 45 людей, передає ІТАР ТАСС.

Інцидент стався за 400 км на схід від турецької столиці. Усі постраждалим допомогу було надано на місці.

Машиніст товарного ешелону з незрозумілих причин проігнорував сигнал на стрілці, що забороняє рух. Серйозних наслідків вдалося уникнути лише завдяки тому, що потяг ішов із швидкістю 20 км на годину.