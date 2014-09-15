Майже половина жителів Фінляндії вважають Росію загрозою - ЗМІ

43 відсотки респондентів вважає східного сусіда великою або досить великою загрозою для країни. В опитуванні взяли участь 1008 жителів Фінляндії, пише yle.fi.

Читайте такожВступ в силу нових санкцій ЄС пригальмувала Фінляндія - ЗМІ

Разом з тим, майже 70 відсотків опитаних, які працюють на керівних позиціях, бачать в Росії велику загрозу. Дослідник Зовнішньополітичного інституту Катрі Пюнненіємі вважає, що для керівників загроза безпеки в першу чергу економічна, пов'язана з інвестиціями і підприємницькою діяльністю.

У березні Росію вважав загрозою лише кожен четвертий мешканець Фінляндії.