Майже половина жителів Фінляндії вважають Росію загрозою - ЗМІ
03:33, 15 вересня 2014Світ
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Компанія Taloustutkimus провела на замовлення газети Aamulehti опитування громадської думки про те, чи становить Росія загрозу для Фінляндії.
Майже половина жителів Фінляндії вважають Росію загрозою / motto.net.ua
43 відсотки респондентів вважає східного сусіда великою або досить великою загрозою для країни. В опитуванні взяли участь 1008 жителів Фінляндії, пише yle.fi.
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Разом з тим, майже 70 відсотків опитаних, які працюють на керівних позиціях, бачать в Росії велику загрозу. Дослідник Зовнішньополітичного інституту Катрі Пюнненіємі вважає, що для керівників загроза безпеки в першу чергу економічна, пов'язана з інвестиціями і підприємницькою діяльністю.
У березні Росію вважав загрозою лише кожен четвертий мешканець Фінляндії.
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