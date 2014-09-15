Майже половина жителів Фінляндії вважають Росію загрозою - ЗМІ

03:33, 15 вересня 2014
Світ
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Компанія Taloustutkimus провела на замовлення газети Aamulehti опитування громадської думки про те, чи становить Росія загрозу для Фінляндії.

Финляндия / motto.net.ua

43 відсотки респондентів вважає східного сусіда великою або досить великою загрозою для країни. В опитуванні взяли участь 1008 жителів Фінляндії, пише yle.fi.

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Разом з тим, майже 70 відсотків опитаних, які працюють на керівних позиціях, бачать в Росії велику загрозу. Дослідник Зовнішньополітичного інституту Катрі Пюнненіємі вважає, що для керівників загроза безпеки в першу чергу економічна, пов'язана з інвестиціями і підприємницькою діяльністю.

У березні Росію вважав загрозою лише кожен четвертий мешканець Фінляндії.

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