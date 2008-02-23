Великобританія збирається відмовитися від громадських туалетів

Великобританія, можливо, незабаром залишиться без громадських вбиралень, оскільки двері своїх туалетів для всіх охочих відкриють паби і ресторани. Як пише сьогодні «Файненшл Таймс», Міністерство у справах місцевого самоврядування планує платити пабам, кафе і ресторанам за те, щоб вони пускали в туалети не тільки своїх відвідувачів, але і перехожих. Схожий експеримент вже пройшов в одному з районів Лондона. Там кожне кафе, яке брало участь в програмі і пускало перехожих в туалет, одержувало 600 фунтів в рік.

Эхо Москвы