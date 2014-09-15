При аварії судна біля берегів Лівії загинули 160 нелегальних мігрантів

За інформацією лівійських ЗМІ, пором з 250 нелегальними мігрантами затонув в районі Таджура на схід від Тріполі, передає ІТАР-ТАСС.

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Береговій охороні вдалося врятувати лише 36 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають, але шанси на порятунок невеликі.

Інциденти з катастрофою в Середземному морі кораблів з нелегальними мігрантами, що пливуть в Європу, відбуваються практично щомісяця.

Остання подібна трагедія відбулася в кінці серпня. Тоді близько 170 мігрантів з Сомалі та Еритреї потонули в результаті аварії судна біля лівійського узбережжя.